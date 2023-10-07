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Палестинці полонили ізраїльського генерала, - ЗМІ

7 жовтня, 2023 субота
14:58
Світ Німрод Алоні

Бойовики ХАМАС оголосили про захоплення ізраїльського генерал-майора Німрода Алоні разом з іншими ізраїльськими військовими

Про це повідомляє йорданське видання Al Bawaba.

Палестинські бойовики заявляють про захоплення в полон в ході операції ХАМАС "Повінь Аль-Акси" 7 жовтня ізраїльських військовослужбовців, серед яких генерал-майор Німрод Алоні. У соцмережах шириться фото, на якому бойовики взяли в полон Алоні.

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Згідно із відкритими даними, в обов'язки Алоні входила підготовка й організація руху опору палестинцям у випадку їхнього вторгнення.

Фото: Соцмережі

Окрім того, розповсюджується відео, на яких палестинці беруть у полон цивільних та військових.

  • Вранці суботи, 7 жовтня, по центральних та південних районах Ізраїлю завдано масованого ракетного удару зі сторони сектору Газа. Унаслідок цього є жертви.
  • Пізніше прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу та заявив про оголошення воєнного стану.
  • Радник верховного лідера Ірану Алі Хаменеї привітав палестинських бойовиків із початком найбільшої атаки на Ізраїль за останні роки та заявив про повну підтримку.
Ізраїль
Палестина
Військові новини
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