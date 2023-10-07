Палестинці полонили ізраїльського генерала, - ЗМІ

Про це повідомляє йорданське видання Al Bawaba.

Палестинські бойовики заявляють про захоплення в полон в ході операції ХАМАС "Повінь Аль-Акси" 7 жовтня ізраїльських військовослужбовців, серед яких генерал-майор Німрод Алоні. У соцмережах шириться фото, на якому бойовики взяли в полон Алоні.

Читайте також: ХАМАС напав на Ізраїль. Нетаньягу оголосив про війну. Текстова трансляція

Згідно із відкритими даними, в обов'язки Алоні входила підготовка й організація руху опору палестинцям у випадку їхнього вторгнення.

Фото: Соцмережі

Окрім того, розповсюджується відео, на яких палестинці беруть у полон цивільних та військових.