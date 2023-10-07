Палестинці полонили ізраїльського генерала, - ЗМІ
Бойовики ХАМАС оголосили про захоплення ізраїльського генерал-майора Німрода Алоні разом з іншими ізраїльськими військовими
Про це повідомляє йорданське видання Al Bawaba.
Палестинські бойовики заявляють про захоплення в полон в ході операції ХАМАС "Повінь Аль-Акси" 7 жовтня ізраїльських військовослужбовців, серед яких генерал-майор Німрод Алоні. У соцмережах шириться фото, на якому бойовики взяли в полон Алоні.
Читайте також: ХАМАС напав на Ізраїль. Нетаньягу оголосив про війну. Текстова трансляція
Згідно із відкритими даними, в обов'язки Алоні входила підготовка й організація руху опору палестинцям у випадку їхнього вторгнення.
Фото: Соцмережі
Окрім того, розповсюджується відео, на яких палестинці беруть у полон цивільних та військових.
- Вранці суботи, 7 жовтня, по центральних та південних районах Ізраїлю завдано масованого ракетного удару зі сторони сектору Газа. Унаслідок цього є жертви.
- Пізніше прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу та заявив про оголошення воєнного стану.
- Радник верховного лідера Ірану Алі Хаменеї привітав палестинських бойовиків із початком найбільшої атаки на Ізраїль за останні роки та заявив про повну підтримку.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.45 Купівля 37.45Продаж 38.1
- EUR Купівля 39.67Продаж 40.66
- Актуальне
- Важливе