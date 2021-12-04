У Бразилії розпочали нове розслідування через заяви президента-антивакцинатора Болсонару

Про це повідомляє DW.

Суддя Верховного суду Бразилії призначив нове розслідування проти президента країни Жаїра Болсонару за розповсюдження неправдивої інформації. Таким чином, суддя Алешандре де Моралес задовольнив запит сенатського комітету, який звинувачує главу держави в серйозних порушеннях у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Йдеться про відеозапис, у якому Болсонару заявив про зв'язок між щепленням проти коронавірусу та СНІД.

Виступаючи в жовтні у прямому ефірі на facebook, він послався на неіснуючі насправді "офіційні звіти" британського уряду, згідно з якими у людей, повністю щеплених від коронавірусу, СНІД розвивається "набагато швидше, ніж очікувалося". Після звинувачень у поширенні медичної дезінформації facebook видалив це відео, а обліковий запис президента на YouTube був на тиждень заблокований.

Болсонару досі не пройшов вакцинацію і вже неодноразово викликав різку критику своїми заявами про вакцини, намагаючись применшити небезпеку коронавірусу. Наприкінці жовтня комісія Сенату Бразилії проголосувала за висунення проти президента країни звинувачень у злочинах проти людяності через його політику щодо коронавірусу. Сам Жаїр Болсонару заперечує будь-яку відповідальність за кризову ситуацію у боротьбі з COVID-19.

Щодо бразильського президента ведеться вже п'ять розслідувань, проте йому не загрожують юридичні наслідки, оскільки Болсонару підтримує генеральний прокурор Аугусто Арас, який може захистити його від будь-яких звинувачень.

Бразилія займає третє місце у світі за кількістю заражень коронавірусом (22 129 409 зареєстрованих випадків, за даними порталу Worldometer), поступаючись лише США та Індії, і друге місце після США за смертністю (615 454 летальних випадків).