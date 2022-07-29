У Бразилії вже теж є перший офіційно загиблий від мавпячої віспи
29 липня Бразилія повідомила про смерть 41-річного свого громадянина від мавпячої віспи
Про це повідомляє Reuters.
29 липня Бразилія повідомила, що мавпяча віспа забрала перше життя і на її території. Загиблий – 41-річний чоловік зі слабкою імунною системою, що хворів на рак. Він помер від септичного шоку після того, як був доставлений у відділення інтенсивної терапії.
За даними Панамериканської організації охорони здоров’я (PAHO), Бразилія, разом зі Сполученими Штатами та Канадою, є однією з найбільш уражених віспою мавп країн в Америці, де на сьогоднішній день зареєстровано понад 5000 випадків.
Наразі Всесвітня організація охорони здоров’я повідомляла тільки про п’ять підтверджених смертей від віспи мавп. І всі вони - в Африці.
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- 31 травня в Угорщині діагностували перший випадок перший випадок цього захворювання. А вже станом на 5 червня у 27 країнах підтвердили 780 випадків мавпячої віспи, найбільше інфікованих - у Великій Британії.
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