У Бразилії вже теж є перший офіційно загиблий від мавпячої віспи

Про це повідомляє Reuters.

29 липня Бразилія повідомила, що мавпяча віспа забрала перше життя і на її території. Загиблий – 41-річний чоловік зі слабкою імунною системою, що хворів на рак. Він помер від септичного шоку після того, як був доставлений у відділення інтенсивної терапії.

За даними Панамериканської організації охорони здоров’я (PAHO), Бразилія, разом зі Сполученими Штатами та Канадою, є однією з найбільш уражених віспою мавп країн в Америці, де на сьогоднішній день зареєстровано понад 5000 випадків.

Наразі Всесвітня організація охорони здоров’я повідомляла тільки про п’ять підтверджених смертей від віспи мавп. І всі вони - в Африці.

20 травня мавпяча віспа підтвердилася у щонайменше семи країнах.

22 травня Бельгія першою в Європі впровадила обов'язковий карантин для хворих на мавпячу віспу.

23 травня в Аргентині зафіксували перший випадкок мавпячої віспи, а до цього дев'ять європейських країн зереєстрували випадки захворювання таким вірусом на своїх теренах. А станом на 31 травня у Великій Британії виявили 71 новий випадок мавпячої віспи

31 травня в Угорщині діагностували перший випадок перший випадок цього захворювання. А вже станом на 5 червня у 27 країнах підтвердили 780 випадків мавпячої віспи, найбільше інфікованих - у Великій Британії.

наприкінці травня Росія розганяла фейк, що вірус мавпячої віспи створено в "українських біолабораторіях".

14 червня дослідники виявили ДНК вірусу мавпячої віспи у спермі.

15 червня ВООЗ оголосила про намір перейменувати мавпячу віспу через дискримінаційну назву хвороби.

Мавпяча віспа лютує: ВООЗ оголосила глобальну надзвичайну ситуацію

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