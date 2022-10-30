У Британії чоловік напав на центр для мігрантів і покінчив із собою
Правоохоронці у Великій Британії розслідують напад на центр для мігрантів у місті Дувр, куди чоловік кинув пляшки із запальною сумішшю
Про це повідомило Reuters.
Повідомляється, що за словами очевидців події, чоловік у близько 11:20 за місцевим часом (13:20 за Києвом) приїхав до центру для мігрантів на білому спортивному позашляховику й кинув кілька пляшок із запалювальною сумішшю в приміщення. Одна з них не вибухнула.
Потім чоловік поїхав на сусідню заправку, зав'язав на шиї петлю, прикріпив її до металевого стовпа і рушив на авто, покінчивши життя самогубством.
У поліції графства Кент, де розташований Дувр, підтвердили факт інциденту. За їхніми даними, одна людина в результаті отримала незначне поранення.
"Підозрюваний був ідентифікований і знайдений. Розслідування інциденту триває", – додали правоохоронці.
Напад на центр для мігрантів стався в розпал дискусії про політику Британії в цій сфері – в останні тижні різко зросла кількість людей, які намагаються переправитися через Ла-Манш, щоб потрапити на британську територію.
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