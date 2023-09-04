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Головна Здоров'я У Британії данська компанія запустила в продаж ін'єкцію для схуднення

У Британії данська компанія запустила в продаж ін'єкцію для схуднення

4 вересня, 2023 понедiлок
13:56
Здоров'я На фото: ін'єкція Novo Nordisk Wegovy

Данська компанія Novo Nordisk удруге трохи більше, ніж за місяць запустила в Європі ін'єкцію для схуднення Wegovy. Цього разу у Великій Британії

Про це інформує Reuters.

Щотижнева ін'єкція буде доступна у Сполученому Королівстві шляхом контрольованого та обмеженого запуску.

Wegovy, як показано, допомагає пацієнтам зменшити масу тіла приблизно на 15% при використанні разом із фізичними вправами та зміною способу життя. Препарат доступний у США, Норвегії, Данії та, станом на кінець липня, у Німеччині.

Повідомляється, що нездатність Novo задовольнити попит США фактично відклала запуск у більшості країн Європи. Компанія щосили намагалася задовольнити попит, навіть коли вона збільшила виробничі потужності, і її генеральний директор сказав, що пройде досить багато років, перш ніж компанія зможе задовольнити весь ринок.

"Ми уважно стежимо за попитом Wegovy і працюємо з регулювальними органами та постачальниками, щоб забезпечити людям, які живуть з ожирінням, доступ до лікування і залишатися на ньому", – йдеться в заяві компанії.

Вартість препарату

На початку вказуючи ціни, британська мережа інтернет-аптек Simple Online Pharmacy, що буде стягувати з пацієнтів від 199 до 299 фунтів стерлінгів ($ 251-$ 377) за щомісячне постачання. Це включає консультацію з лікарем загальної практики та витрати на рецепт.

У Штатах препарат продається за 1350 доларів на місяць.

Застосування Wegovy

У березні Національний інститут здоров’я та догляду (NICE) рекомендувала використовувати Wegovy у дорослих з принаймні одним станом, пов'язаним з вагою, та індексом маси тіла 35, але лише в рамках спеціалізованої схеми контролю ваги Національної служби охорони здоров'я (NHS).

Рекомендація NICE також закликає використовувати Wegovy максимум два роки.

"Оскільки ми очікуємо, що пропозиція буде обмежена в найближчому майбутньому, частка доступної пропозиції буде виділена для використання тільки в рамках NHS, щоб дозволити медичним працівникам впроваджувати вказівки NICE", – заявляє Novo.

Необхідність ліків проти ожиріння в Британії

Близько 50 тис. пацієнтів в Англії, які мають на це право, можуть бути призначені Wegovy через спеціалізовані служби контролю ваги NHS.

"Попри глобальні обмеження постачання, NHS England вживає заходів, щоб почати впроваджувати керівництво NICE щодо управління вагою, одночасно працюючи над відновленням постачання цього класу препаратів для людей з діабетом 2 типу", - сказав представник Національної служби охорони здоров'я.

Згідно зі звітом Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) за 2019 рік, майже кожен третій дорослий страждає ожирінням у Британії, що є найвищим показником у Європі. Захворювання, пов'язані з надмірною вагою, становлять 8,4% витрат на охорону здоров'я, а в поєднанні з нижчим обсягом виробництва на ринку праці це знижує ВВП країни на 3,4%.

  • 25 квітня 2019 року стало відомо, що учені з Технологічного університету Наньяні створили капсули для схуднення, які роздуваються в шлунку і активуються за допомогою магніту, а не через катетер.  

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