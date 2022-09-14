У Британії пройшли підготовку майже 5 тисяч бійців ЗСУ, - Генштаб
Українські захисники продовжують навчання за стандартами НАТО у Великій Британії, з липня підготовку пройшли вже 5 тисяч військових
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
"Вони (військові, - ред.) отримали базові знання, уміння й навички з тактичної медицини, інженерної, вогневої, психологічної та тактичної підготовки, включаючи ведення наступальних та оборонних дій в урбанізованій місцевості", - йдеться у повідомленні.
Програма з навчання українських військових отримала назву "INTERFLEX". До неї приєдналися інструктори з Канади, Нідерландів, Нової Зеландії, Великобританії та України.
Зазначається, що найближчим часом навчання розширять і започаткують програму з підготовки молодших командирів військових частин та підрозділів ЗСУ.
- 8 серпня міноборони Фінляндії повідомило, що країна направляє близько 20 інструкторів на навчальну підтримку, організовану у Великій Британії. "Мета – навчити базовим військовим навичкам близько 10 тисяч українських добровольців, навчання відбудеться цього року", – йдеться у повідомленні.
- 10 серпня Данія заявила, що приєднається до навчання українських військових у Британії.
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