У Британії зареєстрували новий препарат для лікування COVID-19
Агентство з контролю за лікарськими засобами та виробами медичного призначення Великої Британії дозволило використовувати препарат Ronapreve для профілактики та лікування COVID-19
Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Повідомляється, що препарат Ronapreve імітує природні антитіла, що виробляються для боротьби з інфекціями.
Препарат призначений для лікування пацієнтів, які хворіють в легкій або середній формі.
У липні Японія стала першою країною, що схвалила препарат Ronapreve. Випробування показали, що після застосування ризик госпіталізації або смерті знизився на 70%.
Ronapreve має ліцензії в США, Індії, Швейцарії, Канаді, а також у ЄС.
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