У Британії зареєстрували новий препарат для лікування COVID-19

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Повідомляється, що препарат Ronapreve імітує природні антитіла, що виробляються для боротьби з інфекціями.

Препарат призначений для лікування пацієнтів, які хворіють в легкій або середній формі.

У липні Японія стала першою країною, що схвалила препарат Ronapreve. Випробування показали, що після застосування ризик госпіталізації або смерті знизився на 70%.

Ronapreve має ліцензії в США, Індії, Швейцарії, Канаді, а також у ЄС.