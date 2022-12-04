У Британії завершились цьогорічні навчання для ЗСУ

Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ.

Українських громадян-військовослужбовців навчали основним навичкам, які їм знадобляться, щоб після повернення в Україну захищати свою країну від російської агресії.

"Звичайні чоловіки та жінки з усіх прошарків суспільства – будівельники, банкіри, бухгалтери, механіки, пожежники, інженери, кухарі та навіть танцюристи – добровільно записалися в Сили безпеки України після вторгнення Росії в їхній дім. Ці українські солдати успішно пройшли сувору програму навчання під керівництвом спеціалістів та тепер повернуться до служби в Україні", – йдеться в повідомленні генштабу.

На навчаннях українські солдати засвоїли уроки з права збройних конфліктів, пройшли тренування з надання допомоги та евакуації поранених на полі бою, попрактикувались у стрільбі, розпізнаванні вибухової загрози, а також пройшли навчання з веденню бою як у міських умовах, так і в окопах. Навчальну програму відновлять у січні 2023 року.

Довідково

Операція UNIFIER була розпочата в 2015 році на запит українського уряду, а на початку цього року була розширена та продовжена до березня 2025 року. З лютого 2022 року Канада виділила або надала Україні військову допомогу на суму 626 млн доларів США, включно з артилерійськими гарматами – буксированими 155-мм гаубицями M777, а також безпілотниками і броньованими машинами бойової підтримки.

Нагадаємо, Канада впродовж доби продала облігації на 500 млн доларів – кошти підуть на підтримку України.

У листопаді канадські військові почали вчити українських саперів у Польщі.

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