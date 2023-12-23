У Британії знову відкриють кафе, у якому Джоан Роулінг писала книги про Гаррі Поттера: три роки тому воно постраждало від пожежі
В Единбурзі знову планують відкрити кафе, у якому Джоан Роулінг писала книги про Гаррі Поттера: у 2021 році воно постраждало від пожежі
Про це пише BBC.
Вказано, що кафе Elephant House було одним із кількох закладів, які постраждали під час пожежі на мосту Георга IV в Единбурзі в серпні 2021 року.
Власник кафе Девід Тейлор, який володіє ним вже 28 років, сказав, що сподівається відкрити заклад до літа 2024 року. Його відбудова коштуватиме близько 1 мільйона фунтів, а роботи з відновлення розпочнуться найближчим часом.
Наразі він відкрив другий Elephant House, який вікнами виходить на вулицю, яка, як вважають фанати, надихнула Роулінг на створення Алеї Діаґон. У закладі також продають маслопиво - популярний напій у світі Гаррі Поттера. Крім того, у кафе розмістили врятований з пожежі та відреставрований стіл, за яким Роулінг писала рукописи книг. Після відкриття відбудованого закладу стіл повернуть туди.
- 13 квітня стало відомо, що HBO Max замовив оригінальний телевізійний серіал за сценарієм книг про Гаррі Поттера. Авторка всесвіту Джоан Роулінг стане виконавчою продюсеркою.
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