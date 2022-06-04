У британській розвідці назвали головний фактор повзучого просування РФ на Донбасі
Ключовим фактором тактичних успіхів Росії на Донбасі стало одночасне застосування артилерії та авіації
Про це повідомляє Міністерство оборони Британії у twitter.
"Спільне застосування авіаційних та артилерійських ударів стало ключовим фактором останніх тактичних успіхів Росії в регіоні. Поширене використання некерованих боєприпасів призвело до повсюдного руйнування населених пунктів на Донбасі і спричинило жертви серед мирного населення", - зазначили у британській розвідці.
Водночас британці дійшли висновку, що нездатність Росії придушити та знищити українські стратегічні системи протиповітряної оборони в перші дні вторгнення, обмежувала її здатність надавати тактичну повітряну підтримку наземним маневрам, що сприяло провалу просування на Київ.
Через це російська повітряна діяльність здебільшого обмежувалася ударами в глибину з використанням крилатих ракет повітряного та надводного запуску, щоб перешкодити переміщенню українського підкріплення та припасів.
"Однак самі по собі ці удари не мали суттєвого впливу на конфлікт, і в результаті російські запаси високоточних керованих ракет суттєво вичерпалися", - дійшли висновку в розвідці.
- 25 травня у Генштабі ЗСУ повідомили, що російські окупанти вимушені активніше використовувати авіацію для ударів по критично важливих об'єктах через брак високоточної зброї.
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