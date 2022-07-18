Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

За даними британської розвідки, Росія зміцнює оборонні позиції на окупованих територіях Півдня України. Йдеться про переміщення живої сили, техніки та оборонних запасів між Маріуполем, Запоріжжям і Херсоном. У Мелітополі росіяни також посилюють заходи безпеки.

У розвідці Британії констатували, що українські сили чинять тиск на російську оборону в Херсонській області вже понад місяць, і останні політичні заяви президента України Володимира Зеленського свідчать про майбутні наступальні операції, щоб витіснити Росію з територій, які вона зараз контролює.

"Російські оборонні кроки, ймовірно, є відповіддю на очікувані українські наступальні дії, на вимоги, висунуті міністром оборони РФ Сергієм Шойгу, а також на атаки, які Україна здійснює проти командних пунктів, логістичних вузлів і зосередження військ. Враховуючи тиск на російську живу силу, посилення Півдня в той час, як триває боротьба за Донбас, ймовірно, свідчить про серйозність, з якою російські командири сприймають загрозу", - дійшли висновку в британській розвідці.

16 липня Сергій Шойгу дав вказівку нарощувати дії угруповань РФ на всіх напрямках.

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