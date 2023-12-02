Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією У британській розвідці розповіли про протести всередині Росії

У британській розвідці розповіли про протести всередині Росії

2 грудня, 2023 субота
11:09
Війна з Росією росія мобілізація

Російська влада, ймовірно, особливо чутливо реагує на будь-які протести, пов’язані з мобілізованими, які вже понад рік перебувають на передовій

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що Кремль, ймовірно, намагається придушити громадський протест дружин російських військовослужбовців, у тому числі шляхом відплати та дискредитації в Інтернеті. Це сталося відразу після невеликих протестів у Москві в листопаді 2023 року.

В останні тижні російська влада, ймовірно, запропонувала сім'ям військових збільшити грошові виплати в обмін на те, що вони утримаються від протестів.

Нагадаємо, 27 листопада 2023 року одна відома онлайн-група дружин російських військових опублікувала маніфест проти "безстрокової мобілізації". Приблизно 30 листопада групу попередили про публікування фейків - ймовірно, за підбурюванням прокремлівських сил.

"Ймовірно, влада особливо чутливо реагує на будь-які протести, пов’язані з тими громадянами, які були мобілізовані у вересні 2022 року і вже понад рік перебувають на передовій", - вважають у розвідці.

  • Ще у вересні російські пропагандистські ЗМІ отримали від адміністрації президента РФ "наполегливе прохання" не згадувати про нову хвилю мобілізації у країні.
Світ
Росія
російська армія
мобілізація
Велика Британiя
Читайте також:
Девід Петреус
2 грудня, 2023 субота
Ексочільник ЦРУ пояснив, чому ЗСУ не досягли прориву під час літнього контрнаступу 
Курт Волкер
Автор
30 листопада, 2023 четвер
Я закликаю прийняти Україну в НАТО поки триває війна, - Курт Волкер
Ріші Сунак
1 грудня, 2023 п'ятниця
Сунак під час конференції ООН COP28 заявив, що Британія виділить $2 млрд на боротьбу зі зміною клімату
Київ
-1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.73
    Купівля 36.73
    Продаж 37.38
  • EUR
    Купівля 39.91
    Продаж 40.85
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
2 грудня
12:18
поїзд сніг
У Баварії снігопади змусили зупинити транспортне сполучення та закрити аеропорт Мюнхена
12:07
OPINION
Богдан Данилишин
Промисловість відновлює темпи виробництва
11:29
Рустем Умєров
Міністр оборони Умєров окреслив три важливі завдання для України та партнерів у рамках Формули миру
11:19
Ілюстративне фото
У Мелітополі партизани ліквідували декілька окупантів та уразили ворожий паливозаправник, - ГУР
10:45
російська армія, мобілізація
На Камчатці російський офіцер на авто збив 11 строковиків, шестеро з них постраждали, - росЗМІ
10:41
окупанти, орки
Окупанти зменшили активність авіації, артилерії та загальну кількість боєзіткнень, - Тарнавський
10:35
вулкан Етна
В Італії сталося виверження вулкана Етна
10:02
OPINION
Карл Волох
Хто кому Коломойський?
09:32
Прапор США
США виділять $3 млрд на "кліматичну допомогу" країнам, що розвиваються, - Bloomberg
09:30
Огляд
колісний танк AMX-10 RC
Що таке AMX-10RC – французькі легкі танки чи бронемашини з гарматою, технічні характеристики та переваги
09:28
Ексклюзив
Десантно-штурмові війська ЗСУ, віцськові
Україна перейшла до активної оборони, - генерал-лейтенант Романенко
09:19
ЗАЕС
На Запорізькій АЕС вночі стався блекаут: є загроза радіаційній безпеці
09:12
терористи ХАМАС
Ізраїльська армія підтвердила смерть п’ятьох заручників у полоні ХАМАСу
09:08
соцмережа Х (Твіттер)
Ще одна компанія відмовилась від реклами на платформі Х
08:47
Ексклюзив
Авдіївка
Офіцер "Легіону Свободи" спрогнозував розвиток подій на Авдіївському напрямку
08:47
Оновлено
сирена
Росіяни ввечері запустили "шахеди": на Одещині є влучання
08:34
Сектор Гази
Ізраїль хоче створити буферну зону в Газі після закінчення війни з ХАМАС, - Reuters
08:28
Росіяни відправляють бюджетників з ТОТ Херсонщини на пропагандистську виставку в Москві
08:20
корабель рф
Росія завела ракетоносії до пунктів базування: у Чорному морі чергують 4 кораблі
08:13
Rheinmetall планує запустити завод в Україні у 2024 році
08:04
Оновлено
втрати окупантів
Армія РФ за добу втратила понад тисячу військових, 7 танків і 10 артсистем, - Генштаб
08:00
На фото: система ППО
Сили ППО вночі знищили російську ракету та 10 з 11 "шахедів"
08:00
OPINION
Юрій Богданов
Якщо заберуть Залужного, то його наступник буде "одиницею Офісу", а не головкомом
07:51
Естонія
Уряд Естонії шукає способи для депортації тих, хто вирішить отримати громадянство РФ
07:38
КНДР заявила, що втручання в роботу її супутників вважатиметься оголошенням війни
07:35
Огляд
Дофамінове місто, холодні бунти і справжній король сексу – 5 екзотичних книг, які варті вашої уваги
06:54
Девід Петреус
Ексочільник ЦРУ пояснив, чому ЗСУ не досягли прориву під час літнього контрнаступу 
06:39
Координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій США Джон Кірбі
"Розкидається людським м’ясом, щоб захопити Україну": Кірбі про рішення Путіна збільшити російську армію
06:25
путін та шойгу
В ISW розповіли, для чого військове керівництво РФ бреше про "активну оборону" Авдіївки
05:59
ОБСЄ Мальта Естонія Сергій Лавров
Компроміс з РФ: обрано країну, яка головуватиме в ОБСЄ у 2024 році
05:35
На фото: WhatsApp
В армії РФ скаржаться на WhatsApp: збільшує загрозу ударів від ЗСУ, - ISW
05:07
Панда
Провал панда-дипломатії: Британія повернула Китаю останніх панд з зоопарків Заходу
04:39
Білий Дім
Білий дім закликав конгрес США негайно виділити кошти для України
04:11
ЄС вимагає у Meta пояснень щодо запобігання сексуальним домаганням до дітей в Instagram
03:43
Єнс Столтенберг і Ерджем Ердоган
Столтенберг вкотре закликав Ердогана схвалити вступ Швеції в НАТО
03:15
сектор Гази
Армія Ізраїлю ліквідувала декілька осередків ХАМАС у секторі Гази
02:47
голлівуд кіно світ
Актор зі "Сам удома" Маколей Калкін отримав зірку на Алеї слави у Голлівуді
02:20
Київ ДТП
У центрі Києва п'яний іноземець влаштував смертельну ДТП
01:52
Чехія Україна
Парламент Чехії продовжив тимчасовий захист для біженців з України
01:24
Байкало-Амурська магістраль
США не допомагають Україні у атаках всередині РФ: Білий дім відхрестився від вибухів на БАМі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV