У британській розвідці розповіли про протести всередині Росії
Російська влада, ймовірно, особливо чутливо реагує на будь-які протести, пов’язані з мобілізованими, які вже понад рік перебувають на передовій
Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.
Зазначається, що Кремль, ймовірно, намагається придушити громадський протест дружин російських військовослужбовців, у тому числі шляхом відплати та дискредитації в Інтернеті. Це сталося відразу після невеликих протестів у Москві в листопаді 2023 року.
В останні тижні російська влада, ймовірно, запропонувала сім'ям військових збільшити грошові виплати в обмін на те, що вони утримаються від протестів.
Нагадаємо, 27 листопада 2023 року одна відома онлайн-група дружин російських військових опублікувала маніфест проти "безстрокової мобілізації". Приблизно 30 листопада групу попередили про публікування фейків - ймовірно, за підбурюванням прокремлівських сил.
"Ймовірно, влада особливо чутливо реагує на будь-які протести, пов’язані з тими громадянами, які були мобілізовані у вересні 2022 року і вже понад рік перебувають на передовій", - вважають у розвідці.
- Ще у вересні російські пропагандистські ЗМІ отримали від адміністрації президента РФ "наполегливе прохання" не згадувати про нову хвилю мобілізації у країні.
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