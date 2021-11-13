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У британському генштабі попередили про найбільший за останні десятиріччя ризик війни Заходу з Росією

13 листопада, 2021 субота
21:33
Світ російські війська

Начальник Генерального штабу Великої Британії Нік Картер заявив, що ризик війни між Росією та Заходом є найбільшим за останні десятиріччя

Про це повідомляє Радіо Свобода

За його словами, зараз існує найбільший за останні десятиліття ризик прорахунку, який може призвести до війни між Росією і Заходом. Генерал Картер звернув увагу на готовність авторитарних опонентів використовувати будь-які засоби, включно з мігрантами, цінами на газ, проксі-силами або кібератаками для досягнення своїх цілей на міжнародній арені.

Він додав, що традиційні дипломатичні інструменти та механізми, доступні під час "холодної війни" та епохи однополярного домінування США, зникли, і є більший ризик, що ескалація може призвести до прорахунків. 

Заяви генерала Ніка Картера оприлюднені на тлі високої напруги на кордоні Польщі з Білоруссю, де тисячі мігрантів концентруються з наміром прорватися на захід.

  • Нагадаємо, 13 листопада самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про намір розташувати на кордоні з Україною російські ракетні комплекси "Іскандер". 
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Росія
Польща
Білорусь
Велика Британія
мігранти
війна з Росією
холодна війна
війна
НАТО
ціни на газ
Нік Картер
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