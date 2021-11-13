У британському генштабі попередили про найбільший за останні десятиріччя ризик війни Заходу з Росією
Начальник Генерального штабу Великої Британії Нік Картер заявив, що ризик війни між Росією та Заходом є найбільшим за останні десятиріччя
Про це повідомляє Радіо Свобода.
За його словами, зараз існує найбільший за останні десятиліття ризик прорахунку, який може призвести до війни між Росією і Заходом. Генерал Картер звернув увагу на готовність авторитарних опонентів використовувати будь-які засоби, включно з мігрантами, цінами на газ, проксі-силами або кібератаками для досягнення своїх цілей на міжнародній арені.
Він додав, що традиційні дипломатичні інструменти та механізми, доступні під час "холодної війни" та епохи однополярного домінування США, зникли, і є більший ризик, що ескалація може призвести до прорахунків.
Заяви генерала Ніка Картера оприлюднені на тлі високої напруги на кордоні Польщі з Білоруссю, де тисячі мігрантів концентруються з наміром прорватися на захід.
- Нагадаємо, 13 листопада самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про намір розташувати на кордоні з Україною російські ракетні комплекси "Іскандер".
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