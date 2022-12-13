У Брянській області РФ пролунали вибухи на двох військових об'єктах, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Гучні вибухи чули жителі міста Клинці, а також селища Климове у Брянській області.

"Будинки підстрибнули", - каже одна з місцевих мешканок.

Інші місцеві жителі у Клинцях припускають, що вибухи сталися в одній із військових частин.

Це місто розташоване приблизно за 60 км від кордону з Чернігівською областю України, у ньому, згідно з даними з відкритих джерел, дислокований мотострілецький полк.

Водночас місцеві інформаційні ресурси пишуть, що, ймовірно, причини вибухів у населених пунктах є різними. У Климовому сталася пожежа, але вона почалася ще до того, як жителі почули вибухи.

Клімов розташований приблизно за 30 км від українського кордону. Там розташований військовий аеродром.

Інформації про постраждалих наразі немає. Влада поки не прокоментувала інцидентів.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb