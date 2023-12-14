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Головна Війна з Росією У Брюсселі "ситі по горло" Орбаном: він руйнує єдність у питанні, яке становить життєво важливий інтерес, - ЄП

У Брюсселі "ситі по горло" Орбаном: він руйнує єдність у питанні, яке становить життєво важливий інтерес, - ЄП

14 грудня, 2023 четвер
12:05
Війна з Росією Віктор Орбан

У ЄС заявили, що країни-члени Союзу “ситі по горло” поведінкою угорської влади через блокування нею рішень щодо початку переговорів про членство України, а також виділення їй допомоги в розмірі 50 мільярдів євро

Про це у ході спілкування з журналістами заявив європейський високопосадовець, який побажав залишитися анонімним, повідомляє “Європейська правда”.

"Я не маю права говорити це як офіційний представник ЄС, але держави-члени ситі по горло цим, тому що без жодної очевидної причини вони руйнують єдність ЄС у питанні, яке становить життєво важливий інтерес для ЄС", – сказав він.

Водночас посадовець додав, що інші 26 європейських країн можуть ухвалювати важливі рішення і без Угорщини в тому разі, якщо вона продовжить блокування.

"І ми не побоїмося сказати про це, щоб показати, що Угорщина є троянським конем Путіна. Тому що те, що вони роблять, дедалі більше схоже на поведінку троянського коня", – зазначив він.

Також європейський високопосадовець зауважив: якщо Словаччина почне поводитися так само як і Угорщина, "тоді буде 25 країн ЄС".

"Але переважна країн-членів все одно буде на вашому боці", – резюмував він.

Чи змінить Угорщина свою позицію щодо вступу України в ЄС: думки експертів

Нещодавно директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик висловив думку, що премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан підтримає рішення про початок переговорів про вступ України до ЄС.

Водночас віцепрем'єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина припустила, що існують можливості для діалогу з Угорщиною щодо вступу України в ЄС.


 

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