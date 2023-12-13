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Ексклюзив

"Орбан поступиться, він не має іншого вибору": політолог Кулик про початок переговорів щодо вступу України до ЄС

13 грудня, 2023 середа
22:22
Світ Віктор Орбан

Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик переконаний, що премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан підтримає рішення про початок переговорів про вступ України до ЄС

Таку думку він висловив в етері телеканалу Еспресо

"Я з обережним оптимізмом дивлюсь на зустріч лідерів ЄС щодо перспектив вступу України. Оскільки, окрім €10 млрд, які ЄС розморозить для Угорщини, зараз також тривають дискусії щодо компенсації Угорщині за сільськогосподарське виробництво й не тільки. Також йде мова про розблокування ще деяких позицій. Тому, я вважаю, що Угорщина скаже "так" початку перемовин щодо вступу України до ЄС. Втім, свою думку вони збережуть при собі", - пояснив Кулик.

Політолог зауважив, що шлях України до ЄС буде непростим

"Я вважаю, що процес перемовин почнеться, але я не маю жодних рожевих окулярів щодо динаміки цього процесу. Ми лише розпочинаємо процес вступу України до ЄС. Точніше процес переговорів про потенційне членство України в ЄС й механізми проходження всього цього етапу. Це буде не одномоментно й ми будемо стикатись з різноманітними вето не тільки від Угорщини. Проте, думаю, що ми будемо мати більше позитивних меседжів, ніж негативних", - додав він.

Що відомо про вступ України до ЄС

28 лютого 2022 року Україна звернулася до Євросоюзу щодо негайного вступу за спеціальною процедурою. 23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС.

У травні 2023 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна має бути готовою до вступу в Європейський Союз через два роки – країна розраховує отримати політичне рішення про початок перемовин щодо вступу вже цього року.

Пізніше Стефанішина висловила впевненість, що Україні в грудні вдасться вийти на хороше політичне рішення щодо вступу до ЄС. 

28 жовтня президент України Володимир Зеленський звернувся до лідерів країн Євросоюзу, закликаючи до єдності в рішенні про початок переговорів щодо вступу України в Євросоюз. 31 жовтня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що Україна почне переговори про вступ до ЄС цього року, якщо не буде форс-мажорів. А 4 листопада Зеленський заявив, що Україна не просить "поблажок" на шляху до членства в Європейському Союзі.

Станом на початок листопада Єврокомісія вважала повністю виконаними чотири з семи критеріїв, що супроводжували надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.

8 листопада Єврокомісія оприлюднила звіт, у якому зафіксувала прогрес України та рекомендує розпочати процес перемовин про вступ нашої країни до ЄС.

Зеленський 27 листопада провів розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Він сказав, що Україна виконає всі рекомендації щодо початку перемовин про вступ до грудневого засідання Європейської ради, включно з тими, що стосуються прав національних меншин і зміцнення антикорупційних інституцій.

Вже 8 грудня президент України підписав чотири євроінтеграційні закони: підписання відбулося в день ухвалення Верховною Радою. Згодом Верховна Рада проголосувала за звернення до європейських держав та інституцій щодо підтримки відкриття переговорів про вступ України до ЄС на засіданні Європейської Ради 15 грудня.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна успішно просувається шляхом європейської інтеграції та веде жорстоку боротьбу за європейські цінності, тож членство України в ЄС означатиме її остаточну перемогу. 

Згодом прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що вважає Україну неготовою до членства в Євросоюзі, але не блокуватиме початок перемовин щодо вступу. Водночас прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес закликав розпочати перемовини до кінця 2023 року.

13 листопада депутати Європарламенту закликали Раду Європи на засіданні 14-15 грудня ухвалити рішення про початок переговорів про вступ України та Молдови до ЄС

Україна
ЄС
Європарламент
Вступ в ЄС
Угорщина
Віктор Орбан
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