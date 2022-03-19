У Бучі 19 березня відбудеться евакуація мешканців, - міськрада

Про це йдеться в телеґрамі Бучанської міськради.



Збір - об 11:00 19 березня біля міськради, вул. Енергетиків, 12.



Маршрут евакуації: Білогородка - Гореничі - Стоянка - Капітанівка - Дмитрівка - Забуччя - Михайлівка - Рубежівка - Ворзель - Буча (вул. Енергетиків, 12).



У міськраді закликали поділитися цією інформацією зі знайомими.

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