У Чехії готові визнати РФ державою-терористом, - віцеспікерка Ради
Чехія готова ухвалити резолюцію про визнання Росії державою-терористом в обох палатах парламенту
Про повідомила в інтерв’ю Радіо Свобода заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк.
3 червня вона перебувала у Чехії.
"Ми дякуємо Чехії за колосальну допомогу, яку вона здійснює щодо України в безпековому плані, в озброєнні. У політичних заявах Чехія одна з тих країн, яка першою ухвалила засуджування дій РФ, вони ухвалили абсолютно виважено резолюцію, яка стосується засудження геноциду щодо України з боку РФ. Зараз ми також говорили про те, що Чехія готова б ухвалити на рівні двох палат свого парламенту також резолюцію про визнання Російської Федерації державою-терористом", - сказала Кондратюк.
- 10 травня Сейм Литви одностайно проголосував за визнання Росії терористичною державою.
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