Про повідомила в інтерв’ю Радіо Свобода заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк.

3 червня вона перебувала у Чехії.

"Ми дякуємо Чехії за колосальну допомогу, яку вона здійснює щодо України в безпековому плані, в озброєнні. У політичних заявах Чехія одна з тих країн, яка першою ухвалила засуджування дій РФ, вони ухвалили абсолютно виважено резолюцію, яка стосується засудження геноциду щодо України з боку РФ. Зараз ми також говорили про те, що Чехія готова б ухвалити на рівні двох палат свого парламенту також резолюцію про визнання Російської Федерації державою-терористом", - сказала Кондратюк.

10 травня Сейм Литви одностайно проголосував за визнання Росії терористичною державою.