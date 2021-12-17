У Чехії призначили новий уряд на чолі з Фіалою

Про це повідомляє Ceske Noviny.



Нових членів чеського уряду призначили у п'ятницю, 17 грудня, у замку Лани.



Громадянська демократична партія отримала шість місць в уряді. Також до уряду увійшли християнські демократи (KDU-CSL), Партія мерів (STAN), Піратська партія та партія TOP09.



Було вирішено створити посаду міністра з європейських справ, поновити посаду міністра науки, досліджень та інновацій та призначити міністра законодавства, який очолить Законодавчу раду уряду.



Президент Земан побажав успіхів новому уряду, а згодом у п'ятницю було відкрите перше засідання.



У листопаді уряд Чехії на чолі з прем'єр-міністром Андреєм Бабішем пішов у відставку після того, як його політична партія ANO потерпіла поразку в голосуванні.