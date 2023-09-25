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У Чехії викрили агента РФ, який платив відомим людям за поширення російської пропаганди

25 вересня, 2023 понедiлок
23:20
Війна з Росією Чехія

Чеська служба безпеки викрила агента РФ, який кілька років роздавав хабарі по кілька тисяч євро публічним особам за поширення російської пропаганди

Про це повідомив голова служби безпеки Чехії Міхал Куделка.

"Вдалося виявити одного із багаторічних російських агентів впливу в Чехії, який роздавав хабарі в кілька тисяч євро за поширення російської пропаганди", – повідомив Куделка.

Зокрема російський агент на прохання одного з вищих органів російської державної влади просував у публічному просторі наративи на підтримку зовнішньополітичних інтересів РФ, пов'язаних із війною проти України.

Раніше очільник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що росіяни готують інформаційну кампанію з метою дискредитації Володимира Зеленського та його команди за кордоном.

Росія
Чехія
агенти Кремля
пропаганда
російські фейки
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