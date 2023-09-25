У Чехії викрили агента РФ, який платив відомим людям за поширення російської пропаганди

Про це повідомив голова служби безпеки Чехії Міхал Куделка.

"Вдалося виявити одного із багаторічних російських агентів впливу в Чехії, який роздавав хабарі в кілька тисяч євро за поширення російської пропаганди", – повідомив Куделка.

Зокрема російський агент на прохання одного з вищих органів російської державної влади просував у публічному просторі наративи на підтримку зовнішньополітичних інтересів РФ, пов'язаних із війною проти України.

Раніше очільник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що росіяни готують інформаційну кампанію з метою дискредитації Володимира Зеленського та його команди за кордоном.