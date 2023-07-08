У "Челсі" обирають нового капітана: відомо ім'я головного претендента
У лондонського "Челсі" незабаром з'явиться новий капітан
Про це повідомляє Evening Standard.
Сезар Аспілкуета, який був капітаном "Челсі", перейшов у мадридський "Атлетико". Тому в команді обиратимуть нового капітана.
За інформацією джерела, головним кандидатом на капітанську пов'язку є бразильський центрбек Тьяго Сілва, який виступає за клуб з літа 2020 року.
Також розглядаються воротар Кепа Аррісабалага, форвард Рахім Стерлінг та захисник Ріс Джеймс.
Рішення повинен прийняти новий головний тренер "Челсі" Маурісіо Почеттіно.
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