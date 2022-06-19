У Чернігівській ОВА попередили про можливі ракетні удари ворога по залізниці
Окупанти можуть завдати ракетних ударів по залізниці в Чернігівській області
Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чавус у телеграм.
"Є інформація, що сьогодні можливі ракетні удари ворога по об’єктам залізниці у Чернігівській області. Всі відповідні служби та керівники громад попереджені", - написав він.
ОВА закликає громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та в разі такого сигналу йти в укриття.
- Нагадаємо, на Черкащині змінено маршрут кількох поїздів.
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