Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чавус у телеграм.

"Є інформація, що сьогодні можливі ракетні удари ворога по об’єктам залізниці у Чернігівській області. Всі відповідні служби та керівники громад попереджені", - написав він.

ОВА закликає громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та в разі такого сигналу йти в укриття.

Нагадаємо, на Черкащині змінено маршрут кількох поїздів.

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