У Чернігові 53 людини загинули від російських обстрілів упродовж доби, – голова ОВА

Про це розповів голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус,

"Ворог піддає місто системним артилерійським та авіа ударам, нищить цивільну інфраструктуру Чернігова. За минулу добу в морги було привезено 53 тіла загиблих, які були вбиті росіянами. Збройні сили України завдають у відповідь нищівних ударів. Ворог панікує й зазначає втрат", – розповів він.

Чаус заявив, що отримав численні повідомленні в соцмережах з підтримкою, однак приходять повідомлення й з проблемами. Він зауважив, що населення скаржаться на відсутність світла, води, тепла і частково газу.



"Дехто пише, що ми нічого не робимо, але скажіть про це співробітникам комунальних служб, які під обстрілами намагаються латати дірки в мережах", – наголошує голова Чернігівської ОВА.



Крім цього, люди повідомляють, що у підвалах (без конкретики) населення сидить без їжі і без води. За словами Чауса, така ситуація можлива в окремих підвалах, адже дійсно, дуже багато об’єктів укриття.



"Працює міська рада та десятки волонтерів, які забезпечують людей продовольством. Але деякі сховища можуть випадати, тому давайте будемо їх ідентифікувати. Біля кожного з таких об'єктів є військові, через них можна сигналізувати, що до вас не доїжджає вода та їжа", – наголошує він.

Також голова Чернігівської ОВА сказав про перемовини щодо організації "зеленого коридору". Відомо, що сьогодні буде черговий раунд переговорів. Центральна і місцева влада спільно з командуванням ЗСУ працює над узгодженням евакуації з міста.

Нагадаємо, на Чернігівщині ЗСУ артилерією знищили російські паливозаправники та склад боєприпасів.