У Чернігові 53 людини загинули від російських обстрілів упродовж доби, – голова ОВА
Внаслідок обстрілу Чернігова російськими окупаційними військами 16 березня загинули 53 людини.
Про це розповів голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус,
"Ворог піддає місто системним артилерійським та авіа ударам, нищить цивільну інфраструктуру Чернігова. За минулу добу в морги було привезено 53 тіла загиблих, які були вбиті росіянами. Збройні сили України завдають у відповідь нищівних ударів. Ворог панікує й зазначає втрат", – розповів він.
Чаус заявив, що отримав численні повідомленні в соцмережах з підтримкою, однак приходять повідомлення й з проблемами. Він зауважив, що населення скаржаться на відсутність світла, води, тепла і частково газу.
"Дехто пише, що ми нічого не робимо, але скажіть про це співробітникам комунальних служб, які під обстрілами намагаються латати дірки в мережах", – наголошує голова Чернігівської ОВА.
Крім цього, люди повідомляють, що у підвалах (без конкретики) населення сидить без їжі і без води. За словами Чауса, така ситуація можлива в окремих підвалах, адже дійсно, дуже багато об’єктів укриття.
"Працює міська рада та десятки волонтерів, які забезпечують людей продовольством. Але деякі сховища можуть випадати, тому давайте будемо їх ідентифікувати. Біля кожного з таких об'єктів є військові, через них можна сигналізувати, що до вас не доїжджає вода та їжа", – наголошує він.
Також голова Чернігівської ОВА сказав про перемовини щодо організації "зеленого коридору". Відомо, що сьогодні буде черговий раунд переговорів. Центральна і місцева влада спільно з командуванням ЗСУ працює над узгодженням евакуації з міста.
- Нагадаємо, на Чернігівщині ЗСУ артилерією знищили російські паливозаправники та склад боєприпасів.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30.05
-
EUR
Купівля 32.44Продаж 33.35
- Актуальне
- Важливе