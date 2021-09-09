У "червоній" зоні перше COVID-щеплення не даватиме привілеїв, - Кузін
Щеплені першою дозою вакцини від COVID-19 будуть звільнятися від обмежень тільки в "жовтій" зоні карантину
Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін у ефірі одного із телканалів, передає РБК-Україна.
За його словами, більшість обмежень не будуть застосовуватися до вакцинованих.
"При цьому для "жовтого" рівня буде достатньо однієї дози вакцини, а для "червоного" буде потрібно повний курс щеплень", - сказав Кузін.
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