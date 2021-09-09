У "червоній" зоні перше COVID-щеплення не даватиме привілеїв, - Кузін

Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін у ефірі одного із телканалів, передає РБК-Україна.



За його словами, більшість обмежень не будуть застосовуватися до вакцинованих.

"При цьому для "жовтого" рівня буде достатньо однієї дози вакцини, а для "червоного" буде потрібно повний курс щеплень", - сказав Кузін.

