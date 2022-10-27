"Якщо дама відмовилася від штучних засобів переривання вагітності, у найширшому сенсі, то дитина у неї буде не одна. А значить, не так боляче і страшно буде з ними розлучатися", - каже піп з РПЦ про матерів, які всіма силами рятують своїх. дітей з мобілізації.

А потім ці люди говорять про "десатанізацію" України й хочуть звільнити нас від тисячі сект.

Насправді у цій фразі більше, ніж Росія хотіла сказати. Десятки років фундаменталісти всіх мастей, терористичні режими та просто терористи, які хочуть, але ще не стали режимами та не отримали владу над тисячами голодних людей, борються із сатаною. Сатаною. І цей Сатана – США. Насправді ж колективний Захід. Колективний цивілізований світ. Світ прогресу та технологій, світ високого рівня життя та якісної освіти.

Десятки років фундаменталісти всіх мастей, терористичні режими та просто терористи, які хочуть, але ще не стали режимами та не отримали владу над тисячами голодних людей, борються із сатаною. Сатаною. І Сатана цей – США

І ось зараз до них приєдналася і Росія. Поки що сором'язливо. Поки що не усвідомлюючи те, що православний халіфат уже запущений.

І коли вони кажуть, що в Україні вони воюють із НАТО, то частково мають рацію. Так, НАТО на війну не прийшло. Але вони ведуть війну із цінностями НАТО. Цілком уподібнюючись до тих фундаменталістів з Ірану чи Хамасу, яких завжди підтримували, а тепер раптом змушені просити дрони та турбіни у Тегерана.

Коли ви воюєте за ті самі цінності, що й терористи, коли ви воюєте так, як це роблять терористи, будьте готові жити так, як живуть у країнах під їх управлінням.

І коли ви воюєте за ті самі цінності, що й терористи, коли ви воюєте так, як це роблять терористи, будьте готові жити так, як живуть у країнах під їх керуванням. І будьте готові боротися із Сатаною. Можна жити у багатій країні. Можна жити в країні, яка бореться із Сатаною та прислужниками його з третього гендеру. Але не можна жити одночасно і в багатій країні, і в країні, що бореться із Сатаною.

У чому привабливість боротьби з Сатаною? Це одвічна боротьба. Його не можна перемогти. Але можна переконувати своїх громадян, що ви ще не програли.

Джерело

Про автора. Сергій Фурса, інвестиційний експерт, блогер.

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