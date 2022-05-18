У Чорнобильській зоні пожежа: горять 1500 га лісу
У Опачичському лісництві на території Чорнобильської зони горять 1500 га лісу
Про це повідомляє Державне агентство України з управління зоною відчуження.
Як зазначають у агентстві, це найбільша пожежа, яка траплялась у Чорнобильській зоні упродовж року. Її гасіння ускладнене вітром та обмеженими технічними ресурсами у зв’язку з наслідками окупації.
Проте радіаційний стан наразі залишаться у межах норми. Можливе переміщення задимлення в сторону Вишгорода та Києва.
За інформацією структури, рівень пожежної небезпеки суттєво підвищився – через суху та вітряну погоду, а також через велику кількість мін та сигнальних ракет, залишених російськими окупантами. Боєприпаси вибухають та стають додатковими джерелами пожеж.
- Нагадаємо, 24 лютого російські військові намагалися захопити ЧАЕС.
- 9 березня у МАГАТЕ зник зв'язок із системами моніторингу на ЧАЕС.
- Згодом росіяни перетворили ЧАЕС на військову базу. Вони вирили окопи в Рудому лісі - найбільш забрудненій радіацією частині Чорнобильської зони і почали масово скаржитися на здоров'я. А вже 31 березня російські окупанти залишили Чорнобильську АЕС та її місто-супутник Славутич після невдалої спроби звести фортифікаційні споруди в Рудому лісі.
- Також росіяни знищили багаторічний архів Чорнобильської АЕС.
- Між ЧАЕС і МАГАТЕ відновили прямий зв'язок.
- На ЧАЕС зафіксували пошкодження споруд.
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