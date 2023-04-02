У Чорногорії на президентських виборах переміг представник проєвропейської партії

Такі дані отримали за результатом підрахунку 100% бюлетенів.

Чинний президент Чорногорії Міло Джуканович програв вибори опозиційному кандидату Якову Мілатовичу, який отримав 58,9% голосів у другому турі виборів.

У першому турі Джуканович набрав 35,37% виборців. Мілатович тоді набрав лише 28,92% голосів.

Джуканович був при владі у Чорногорії упродовж 33 років на посадах президента і прем'єр-міністра. За час його правління країна здобула незалежність у 2006 році. Також Чорногорію прийняли в НАТО. Однак Джукановича звинувачують у корупції та зв'язках з організованою злочинністю.

Його опонентом є представник від нової проєвропейської партії "Європа зараз", колишній міністр економіки Яков Мілатовий. Він обіцяє боротися з корупцією і посилити зв'язок і з Євросоюзом, і з Сербією.

Наступним кроком після обрання президента в Чорногорії стануть позачергові парламентські вибори. Вони відбудуться 11 червня.