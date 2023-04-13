У Чорногорії затримали мера Будви, одного з лідерів проросійської політсили

Про це пише Vijesti.

"Відповідно до наказу державного прокурора, переданого Спеціальній державній прокуратурі, поліція позбавила волі президента муніципалітету Будва М.Б., оскільки є підстави для підозри у вчиненні кримінального правопорушення - створення злочинної організації та три кримінальні злочини щодо несанкціонованого виробництва, зберігання та розповсюдження наркотичних засобів", - оголосив державний прокурор Вукас Радоніч.

Він додав, що затримання провели за наказом прокуратури, за підтримки та сприяння Агентства Європейського Союзу зі співробітництва та правоохоронної діяльності – EUROPOL.

Зазначається, що Міло Божович є президентом муніципалітету (мером міста, - ред.) Будва, і він був керівником цього муніципалітету в період з 10 січня 2017 року по 13 жовтня 2020 року.

На парламентських виборах у серпні 30 серпня 2020 року був обраний депутатом парламенту Чорногорії. Зокрема стверджується, що Міло Божович є високопоставленим чиновником від проросійського Демократичного фронту.