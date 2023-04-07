Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь"

"Усе корабельне угруповання з 10 одиниць маневрує в ракетобезпечному для себе районі – між південно-східним узбережжям Криму та Новоросійськом", – додали в ОК.

Попри це, військові закликають не ігнорувати сигналів повітряної тривоги, оскільки зберігається загроза ракетних ударів, а також цілком імовірною є атака дронами-камікадзе.