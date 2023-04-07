У Чорному морі чергує підводний ракетоносій росіян, потенційний залп "калібрів" зменшився до чотирьох
Росіяни змінили в Чорному морі надводний ракетоносій на підводний, тим самим удвічі зменшився потенційний залп "калібрів" – з восьми до чотирьох
Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь"
"Усе корабельне угруповання з 10 одиниць маневрує в ракетобезпечному для себе районі – між південно-східним узбережжям Криму та Новоросійськом", – додали в ОК.
Попри це, військові закликають не ігнорувати сигналів повітряної тривоги, оскільки зберігається загроза ракетних ударів, а також цілком імовірною є атака дронами-камікадзе.
- У ніч з 6 на 7 квітня російський агресор завів усі ракетоносії з Чорного моря в пункти базування. Проте вранці 7 квітня вивів з пунктів базування у Чорне море надводний ракетоносій, який може мати залп із восьми "калібрів"
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