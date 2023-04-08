У Чорному морі РФ тримає один носій "калібрів"
Станом на ранок 8 квітня у Чорному морі на чергуванні перебувають сім російських кораблів, один з яких - носій крилатих ракет "Калібр"
Про це інформує ВМС ЗС України.
Загальний залп носія крилатих ракет "Калібр", який чергує у Чорному морі, - чотири ракети.
В Азовському морі на чергування перебуває один ворожий корабель. У Середземному - до семи російських суден, три з яких є носіями "калібрів". Загальний їх залп складає до 20 ракет.
Також ВМС ЗС України повідомляє, що упродовж доби в інтересах Росії прохід Керч-Єнікальською протокою до Азовського моря здійснили вісім суден, одне з яких рухалося з протоки Босфор. Також до Чорного моря рухалися 24 судна, дев'ять із яких продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря", - ідеться в повідомленні.
- Увечері 7 квітня росіяни змінили в Чорному морі надводний ракетоносій на підводний, тим самим удвічі зменшився потенційний залп "калібрів" - з восьми до чотирьох.
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