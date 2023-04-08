У Чорному морі РФ тримає один носій "калібрів"

Про це інформує ВМС ЗС України.

Загальний залп носія крилатих ракет "Калібр", який чергує у Чорному морі, - чотири ракети.

В Азовському морі на чергування перебуває один ворожий корабель. У Середземному - до семи російських суден, три з яких є носіями "калібрів". Загальний їх залп складає до 20 ракет.

Також ВМС ЗС України повідомляє, що упродовж доби в інтересах Росії прохід Керч-Єнікальською протокою до Азовського моря здійснили вісім суден, одне з яких рухалося з протоки Босфор. Також до Чорного моря рухалися 24 судна, дев'ять із яких продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря", - ідеться в повідомленні.