У Чорному морі різко збільшилась кількість "калібрів". Рівень небезпеки дуже високий, - ОК "Південь"
Станом на ніч 26 квітня російські терористи збільшили кількість "калібрів", які перебувають напоготові у Чорному морі
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
В Чорному морі корабельне угруповання ворога збільшено до 13 кораблів, а кількість ракетоносіїв – удвічі. Наразі на бойовому чергуванні перебувають 2 надводних і 2 підводних ракетоносії. Загальний залп "калібрів" може сягати 24 одиниці.
В ОК вважають, що зараз рівень ракетної загрози є дуже високим.
"Небезпека застосування ворогом ракетних ударів залишається, імовірність дронових атак виключати не можна. До сигналів повітряної тривоги варто ставитись відповідально, не втрачати пильності й оперативності реакції. Ворог підступний, озлоблений і доведений до певного рівня відчаю, може діяти вкрай жорстоко і відчайдушно", - йдеться у повідомленні.
- Станом на обід 25 квітня ворог тримає в Чорному морі сім своїх кораблів, серед них два ракетоносії із загальним залпом до 8 снарядів.
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