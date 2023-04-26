У Чорному морі різко збільшилась кількість "калібрів". Рівень небезпеки дуже високий, - ОК "Південь"

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

В Чорному морі корабельне угруповання ворога збільшено до 13 кораблів, а кількість ракетоносіїв – удвічі. Наразі на бойовому чергуванні перебувають 2 надводних і 2 підводних ракетоносії. Загальний залп "калібрів" може сягати 24 одиниці.

В ОК вважають, що зараз рівень ракетної загрози є дуже високим.

"Небезпека застосування ворогом ракетних ударів залишається, імовірність дронових атак виключати не можна. До сигналів повітряної тривоги варто ставитись відповідально, не втрачати пильності й оперативності реакції. Ворог підступний, озлоблений і доведений до певного рівня відчаю, може діяти вкрай жорстоко і відчайдушно", - йдеться у повідомленні.