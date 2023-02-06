У Чорному морі сіло на мілину судно, яке прямувало в Україну по зерно

Про це пише CNN Türk.

"Через сильний вітер у провінції Стамбул о 23:30 вечора суховантаж TQ Ordu, який прямував за пшеницею із Ереглі, провінція Зонгулдак, в Україну, сів на мілину в районі Софулар, поблизу Шіле", – йдеться у повідомленні.

На борту суховантажу перебувають 23 члени екіпажу. На місце події для допомоги були направлені групи берегової охорони.