У Чорному морі сіло на мілину судно, яке прямувало в Україну по зерно
У Чорному морі сів на мілину суховантаж, який ішов по зерно в Україну. На місце події вирушили групи берегової охорони
Про це пише CNN Türk.
"Через сильний вітер у провінції Стамбул о 23:30 вечора суховантаж TQ Ordu, який прямував за пшеницею із Ереглі, провінція Зонгулдак, в Україну, сів на мілину в районі Софулар, поблизу Шіле", – йдеться у повідомленні.
На борту суховантажу перебувають 23 члени екіпажу. На місце події для допомоги були направлені групи берегової охорони.
- У вересні 2022 року судно з кукурудзою, що пливло з України до Стамбула, сіло на мілину й заблокувало рух у Босфорі.
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