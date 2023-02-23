У Чорному морі третій день поспіль немає російських ракетоносіїв, – ВМС
У Чорному морі станом на 23 лютого немає російських ракетоносіїв. Уже третій день поспіль усі носії "калібрів" перебувають у пунктах базування
Про це повідомила пресслужба ВМС ЗСУ.
Так, у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 4 ворожі кораблі, а в Азовському морі – один. Ракетоносіїв серед них немає.
У Середземному морі перебувають 10 ворожих кораблів, із них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 72 ракети.
Варто зазначити, що раніше речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк розповідала, що для виходу на бойовий курс і пуску ракет російським кораблям достатньо дві–три години.
- 20 лютого Росія утримувала на бойовому чергуванні в Чорному морі 7 кораблів, серед них був один носій крилатих ракет "Калібр". Уже 21 лютого Росія відвела ракетоносій з Чорного моря до пункту базування. 22 лютого ракетоносіїв у морі теж не було.
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