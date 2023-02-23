Про це повідомила пресслужба ВМС ЗСУ.

Так, у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 4 ворожі кораблі, а в Азовському морі – один. Ракетоносіїв серед них немає.

У Середземному морі перебувають 10 ворожих кораблів, із них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 72 ракети.

Варто зазначити, що раніше речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк розповідала, що для виходу на бойовий курс і пуску ракет російським кораблям достатньо дві–три години.