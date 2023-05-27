Про це Оперативне командування "Південь" повідомляє у facebook.

"У Чорному та Азовському морях ворог тримає шість і один корабель, відповідно. Всі ракетоносії заведено в пункти базування", - йдеться у повідомленні.

В ОК "Південь" попередили, що штормова погода з грозами й поривчастим вітром може сприяти принесенню до узбережжя морських мін.