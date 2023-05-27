У Чорному та Азовському морях армія РФ тримає шість кораблів, ракетоносіїв немає
У Чорному морі Російська Федерація тримає шість бойових кораблів, в Азовському - один, усі судна-ракетоносії заведені у пункти базування
Про це Оперативне командування "Південь" повідомляє у facebook.
"У Чорному та Азовському морях ворог тримає шість і один корабель, відповідно. Всі ракетоносії заведено в пункти базування", - йдеться у повідомленні.
В ОК "Південь" попередили, що штормова погода з грозами й поривчастим вітром може сприяти принесенню до узбережжя морських мін.
- Станом на 26 травня було відомо, що Росія утримує на бойовому чергуванні в Чорному й Азовському морях сім кораблів. Ракетоносії заведено до пунктів базування.
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