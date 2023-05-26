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Війна з Росією: хроніка
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В ОК "Південь" розповіли про рівень ракетної загрози та ситуацію в Чорному й Азовському морях

26 травня, 2023 п'ятниця
10:59
Війна з Росією крилата ракта "Калібр"

Станом на 26 травня Росія утримує на бойовому чергуванні в Чорному й Азовському морях сім кораблів. Ракетоносії заведено до пунктів базування

Про це повідомила пресслужба ОК "Південь".

"У Чорному та Азовському морях знаходиться 7 бойових кораблів, з них один десантний корабель. Усі ракетоносії заведені в пункти базування", - ідеться в повідомленні.

"Тим не менш, рівень ракетної загрози оцінюємо як високий, з огляду на ймовірну активність ворожої авіації і здатність морських ракетоносіїв досить оперативно вийти в райони здійснення пуску ракет", - додали військові.

Вони також нагадали, що штормова погода з грозами і поривчастим вітром може сприяти принесенню до узбережжя морських мін. Тому людей закликають подбати про власну безпеку.

Новини
Україна
окупанти
крилата ракета
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