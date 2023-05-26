В ОК "Південь" розповіли про рівень ракетної загрози та ситуацію в Чорному й Азовському морях
Станом на 26 травня Росія утримує на бойовому чергуванні в Чорному й Азовському морях сім кораблів. Ракетоносії заведено до пунктів базування
Про це повідомила пресслужба ОК "Південь".
"У Чорному та Азовському морях знаходиться 7 бойових кораблів, з них один десантний корабель. Усі ракетоносії заведені в пункти базування", - ідеться в повідомленні.
"Тим не менш, рівень ракетної загрози оцінюємо як високий, з огляду на ймовірну активність ворожої авіації і здатність морських ракетоносіїв досить оперативно вийти в райони здійснення пуску ракет", - додали військові.
Вони також нагадали, що штормова погода з грозами і поривчастим вітром може сприяти принесенню до узбережжя морських мін. Тому людей закликають подбати про власну безпеку.
- 25 травня всі ракетоносії РФ також були в пунктах базування.
- 23 травня на бойовому чергуванні в Чорному морі було вісім російських кораблів, серед яких два носії крилатих ракет типу "Калібр".
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