Про це повідомила пресслужба ОК "Південь".

"У Чорному та Азовському морях знаходиться 7 бойових кораблів, з них один десантний корабель. Усі ракетоносії заведені в пункти базування", - ідеться в повідомленні.

"Тим не менш, рівень ракетної загрози оцінюємо як високий, з огляду на ймовірну активність ворожої авіації і здатність морських ракетоносіїв досить оперативно вийти в райони здійснення пуску ракет", - додали військові.

Вони також нагадали, що штормова погода з грозами і поривчастим вітром може сприяти принесенню до узбережжя морських мін. Тому людей закликають подбати про власну безпеку.