Росія завела всі ракетоносії в Чорному морі до пунктів базування

Про це повідомила пресслужба ВМС.

Росіяни завели ракетоносій, який перебував у Чорному морі днем раніше, до пункту базування.

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель, але ракет на ньому немає.

У Середземному морі перебувають сім російських кораблів, серед яких - один носій "калібрів". Загальний залп – до 4 ракет.