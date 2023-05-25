Росія завела всі ракетоносії в Чорному морі до пунктів базування
Станом на 25 травня на бойовому чергуванні в Чорному морі перебувають шість російських кораблів, але серед них немає носіїв крилатих ракет типу "Калібр"
Про це повідомила пресслужба ВМС.
Росіяни завели ракетоносій, який перебував у Чорному морі днем раніше, до пункту базування.
В Азовському морі перебуває один ворожий корабель, але ракет на ньому немає.
У Середземному морі перебувають сім російських кораблів, серед яких - один носій "калібрів". Загальний залп – до 4 ракет.
- 23 травня на бойовому чергуванні в Чорному морі було вісім російських кораблів, серед яких два носії крилатих ракет типу "Калібр".
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