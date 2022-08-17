Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ворог обстрілює Харківщину з Бєлгородської області РФ. Окупанти підтягнули на кордон РСЗВ та обстрілюють Харків й північні райони області. У Чугуївському районі ворог веде активні наступальні дії. Окупанти намагаються захопити село Леб'яже. Рашисти дистанційно мінують селища та активно застосовують безпілотники, аби визначити позиції ЗСУ", - зауважив журналіст.

Уранці 17 серпня рашисти із Бєлгорода випустили в сторону Харкова щонайменше 5 ракет. Одна із них влучила у Слобідський район міста

Станом на ранок 17 серпня українська армія відбила наступ росіян поблизу Спірного, Шевченкового й Білогірки. Проте тривають бої біля Новомихайлівки, Мазанівки, Новодмитрівки, Соледара, Бахмутського й Опитного.

На Харківському напрямку окупанти ведуть наступ неподалік Леб’яжого та Базаліївки. Вони дистанційно мінують місцевість біля Леб’яжого

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