У Чугуївському районі на Харківщині ворог веде активні наступальні дії, - журналіст Еспресо Лагутенко
Журналіст Еспресо Артем Лагутенко розповів, що ситуація важка на східному та південно-східному напрямках Харківщини
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Ворог обстрілює Харківщину з Бєлгородської області РФ. Окупанти підтягнули на кордон РСЗВ та обстрілюють Харків й північні райони області. У Чугуївському районі ворог веде активні наступальні дії. Окупанти намагаються захопити село Леб'яже. Рашисти дистанційно мінують селища та активно застосовують безпілотники, аби визначити позиції ЗСУ", - зауважив журналіст.
- Уранці 17 серпня рашисти із Бєлгорода випустили в сторону Харкова щонайменше 5 ракет. Одна із них влучила у Слобідський район міста
- Станом на ранок 17 серпня українська армія відбила наступ росіян поблизу Спірного, Шевченкового й Білогірки. Проте тривають бої біля Новомихайлівки, Мазанівки, Новодмитрівки, Соледара, Бахмутського й Опитного.
- На Харківському напрямку окупанти ведуть наступ неподалік Леб’яжого та Базаліївки. Вони дистанційно мінують місцевість біля Леб’яжого
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