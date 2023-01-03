У Данії вперше впродовж року не скоєно жодного пограбування банку

Про це повідомляє TV2.

За словами віцепрезидента банківської профспілки Finansforbundet Стеена Лунда Олсена, "це просто фантастика". "Тому що кожен раз, коли це (пограбування банку) відбувається, це надзвичайний тягар для постраждалих працівників", – прокоментував він.

Ще у 2000 році в банках Данії було скоєно 221 пограбування, тобто майже одне пограбування на банківський день. Та відтоді таких інцидентів меншало, з 2017-го – менше десяти на рік.

Однією з причин зменшення пограбувань данських банків є те, що вони майже відмовились від касових відділень. Приміром, Danske Bank має лише дві каси – в Копенгагені та Орхусі.

Крім того, безпека наявних банківських відділень в останні роки посилювалась за рахунок більш досконалого відеоспостереження, сигналізації, співпраці з поліцією та зберігання готівки.

Але навіть незважаючи на те, що жоден банківський працівник в Данії не зіткнувся з пограбуванням у минулому році, вони не обов'язково позбавлені насильства і погроз під час своєї роботи. Однак сьогодні це відбувається набагато більше в цифровому форматі.

У Finans Danmark вказують, що в Данії натомість зростає кількість злочинів, пов’язаних із цифровим фінансовим шахрайством – вони несуть менший ризик і дозволяють заволодіти більшою кількістю грошей.

3 січна стало відомо, що у Чехії затримали чоловіка, який пограбував інкасаторів зі Словаччини: він був у розшуку майже 30 років.

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