У День пам'яті захисників Укрпошта випустила нову марку

Про це інформує гендиректор Ігор Смілянський.

"Сьогодні вся Україна відзначає День пам'яті захисників України. Це особливий день. Тому і марку, яку ми йому присвятили, запускаємо тихо, о 09:00, разом з хвилиною мовчання по всій країні, памʼятаючи подвиг кожного, хто до кінця боровся за свободу України", – написав генеральний директор Укрпошти.

Нині марка "Вічна памʼять!" та конверт доступні у відділеннях та онлайн.

Фото: Ігор Смілянський

Ця марка є вшануванням військовослужбовців і учасників добровольчих формувань, які віддали життя за Батьківщину, нагадуванням про одну із найкривавіших подій російсько-української війни – Іловайську трагедію. Смертельний "зелений коридор" через поля соняхів. Повномасштабне вторгнення Росії 24 лютого 2022 року спричинило нову хвилю героїзму та стійкості захисників, проте і болючих втрат.

Як ескіз до поштової марки використано роботу заслуженого художника України Олега Шупляка "Журба" (2016 р.).

Кошти, які будуть зібрані через благодійні внески під час продажу, а саме 3 гривні з кожної, спрямують на підтримку дітей загиблих воїнів.

Довідково. 29 серпня - День пам’яті захисників України. Держава започаткувала його у 2019 році. Саме з цією датою пов’язаний один із найтрагічніших епізодів російсько-української війни до повномасштабного вторгнення – вихід українських воїнів з оточення під Іловайськом у 2014 році. Тоді російське керівництво – традиційно для себе – порушило домовленості: українських військових розстріляли, коли вони колонами проходили попередньо погодженим "зеленим коридором". Їхній шлях пролягав через соняшникові поля. Тому традиційним символом пам’ятного дня 29 серпня став соняшник.