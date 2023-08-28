Укрпошта відкрила передзамовлення випуску марки до Дня пам’яті захисників України

Про це повідомив гендиректора АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський.

"Ми маємо памʼятати, завдяки кому можемо прокидатися та чекати гарних новин і в цивільному житті, і на фронті. Завдяки кому вже за декілька днів наші діти знову підуть до школи. Тому Укрпошта оголошує випуск марки "Вічна Памʼять", що буде випущена завтра, 29 серпня, до Дня пам’яті захисників України", - йдеться у повідомленні.

Як зазначив Смілянський, започаткована у 2019 році дата сьогодні набула ще глибшого змісту.

Він додав, що 3 гривні з кожного випуску підуть на допомогу дітям загиблих захисників України.

"Ми довго думали над напрямком благодійності цього випуску. Зібрати на зброю, памʼятник чи музей загиблим героям. Але вирішили серцем. Є ті, для кого ці втрати найважчі - діти героїв. Якщо є найменше, що ми можемо зробити, щоб їх порадувати, передати трішки тепла та підтримки - ми зробимо саме це", - наголосив гендиректор Укрпошти.

Спецпогашення по всій країні відбудуться завтра. Відсьогодні марку та конверт можна передзамовити онлайн, а вже завтра - придбати у відділеннях Укрпошти.

Зазначається, що дизайн марки розробив український художник Олег Шупляк.