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Укрпошта відкрила передзамовлення випуску марки до Дня пам’яті захисників України

28 серпня, 2023 понедiлок
09:17
Культура Марка "Вічна Памʼять"

У понеділок, 28 серпня, Укрпошта оголосила про випуск марки "Вічна Памʼять" до Дня пам’яті захисників України. Відсьогодні марку та конверт можна передзамовити онлайн, а згодом вона стане доступною для купівлі у відділеннях пошти

Про це повідомив гендиректора АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський.

"Ми маємо памʼятати, завдяки кому можемо прокидатися та чекати гарних новин і в цивільному житті, і на фронті. Завдяки кому вже за декілька днів наші діти знову підуть до школи. Тому Укрпошта оголошує випуск марки "Вічна Памʼять", що буде випущена завтра, 29 серпня, до Дня пам’яті захисників України", - йдеться у повідомленні.

Як зазначив Смілянський, започаткована у 2019 році дата сьогодні набула ще глибшого змісту.

Він додав, що 3 гривні з кожного випуску підуть на допомогу дітям загиблих захисників України.

"Ми довго думали над напрямком благодійності цього випуску. Зібрати на зброю, памʼятник чи музей загиблим героям. Але вирішили серцем. Є ті, для кого ці втрати найважчі - діти героїв. Якщо є найменше, що ми можемо зробити, щоб їх порадувати, передати трішки тепла та підтримки - ми зробимо саме це", - наголосив гендиректор Укрпошти.

Спецпогашення по всій країні відбудуться завтра. Відсьогодні марку та конверт можна передзамовити онлайн, а вже завтра - придбати у відділеннях Укрпошти. 

Зазначається, що дизайн марки розробив український художник Олег Шупляк.

  • 18 серпня повідомлялося, що українці за день розкупили передзамовлення марки до Дня Незалежності. Її дизайн створила українська художниця Зінаїда Кубар у співпраці з командою Укрпошти.
Суспільство
Укрпошта
ЗСУ
Ігор Смілянський
ЗСУ загиблі
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