Укрпошта відкрила передзамовлення випуску марки до Дня пам’яті захисників України
У понеділок, 28 серпня, Укрпошта оголосила про випуск марки "Вічна Памʼять" до Дня пам’яті захисників України. Відсьогодні марку та конверт можна передзамовити онлайн, а згодом вона стане доступною для купівлі у відділеннях пошти
Про це повідомив гендиректора АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський.
"Ми маємо памʼятати, завдяки кому можемо прокидатися та чекати гарних новин і в цивільному житті, і на фронті. Завдяки кому вже за декілька днів наші діти знову підуть до школи. Тому Укрпошта оголошує випуск марки "Вічна Памʼять", що буде випущена завтра, 29 серпня, до Дня пам’яті захисників України", - йдеться у повідомленні.
Як зазначив Смілянський, започаткована у 2019 році дата сьогодні набула ще глибшого змісту.
Він додав, що 3 гривні з кожного випуску підуть на допомогу дітям загиблих захисників України.
"Ми довго думали над напрямком благодійності цього випуску. Зібрати на зброю, памʼятник чи музей загиблим героям. Але вирішили серцем. Є ті, для кого ці втрати найважчі - діти героїв. Якщо є найменше, що ми можемо зробити, щоб їх порадувати, передати трішки тепла та підтримки - ми зробимо саме це", - наголосив гендиректор Укрпошти.
Спецпогашення по всій країні відбудуться завтра. Відсьогодні марку та конверт можна передзамовити онлайн, а вже завтра - придбати у відділеннях Укрпошти.
Зазначається, що дизайн марки розробив український художник Олег Шупляк.
- 18 серпня повідомлялося, що українці за день розкупили передзамовлення марки до Дня Незалежності. Її дизайн створила українська художниця Зінаїда Кубар у співпраці з командою Укрпошти.
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