Про це інформує голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Відзавтра, 4 січня багатопрофільна лікарня в Балаклії прийме перших пацієнтів.

До російського вторгнення Балаклійська лікарня має 614 співробітників та цілодобово надавала допомогу українцям, проте під час окупації медзаклад зазнав значних руйнувань. Зокрема пошкоджені були стіни та покрівля, вибиті двері й вікна.

"Робимо усе, щоб якнайшвидше відновити медичні послуги для населення інших деокупованих районів Харківщини. Після звільнення Балаклії ми розпочали відновлювальні роботи, залучивши кошти обласного бюджету та резервного фонду держбюджету. Окрема подяка Міністерству охорони здоров'я за надане медичне обладнання", - пише Синєгубов.

Також очільник Харківщини розповів, що зараз розробляється проєкт з відновлення Центральної міської лікарні в деокупованому Ізюмі.

10 вересня 2022 року повідомлялося, що українські воїни підняли синьо-жовтий прапор над Балаклією.

З середини вересня 2022 року на Харківщині почали відновлювати роботу поштові служби України. У Балаклії відкрили відділення Укрпошта та Нова пошта.

10 листопада 2022 року повідомили про процес відбудови центральної лікарні після обстрілів рашистів в деокупованій Балаклії.

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