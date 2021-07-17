У Держдумі назвали "статтю" Путіна найкращою відповіддю на футбольну форму з гаслами "Слава Україні" та "Героям слава"
Депутатка Держдуми РФ Світлана Журова назвала "статтю" президента Росії Володимира Путіна про Україну найкращою відповіддю на футбольну форму клубів УПЛ з патріотичними гаслами
Про це вона заявила російському виданню "Спорт-Експрес".
За іі словами, стаття Путіна є найкращою відповіддю на рішення Української асоціації футболу нанести на форму всіх клубів УПЛ логотип з гаслами "Слава Україні" та "Героям Слава".
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"Українці натхнені тим результатом, який показала їхня збірна на чемпіонаті Європи. Вони і далі робитимуть свої чергові провокації. На цьому українці не зупиняться. Впевнена, що вони продовжать змішувати спорт і політику. Найкраща наша відповідь на такі провокації - стаття Володимира Володимировича Путіна. Вона з'явилася не просто так", - сказала Журова.
49-річна Світлана Журова є олімпійською чемпіонкою з ковзанярського спорту та депутаткою Держдуми від "Єдиної Росії".
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