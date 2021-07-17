У Держдумі назвали "статтю" Путіна найкращою відповіддю на футбольну форму з гаслами "Слава Україні" та "Героям слава"

Про це вона заявила російському виданню "Спорт-Експрес".

За іі словами, стаття Путіна є найкращою відповіддю на рішення Української асоціації футболу нанести на форму всіх клубів УПЛ логотип з гаслами "Слава Україні" та "Героям Слава".

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"Українці натхнені тим результатом, який показала їхня збірна на чемпіонаті Європи. Вони і далі робитимуть свої чергові провокації. На цьому українці не зупиняться. Впевнена, що вони продовжать змішувати спорт і політику. Найкраща наша відповідь на такі провокації - стаття Володимира Володимировича Путіна. Вона з'явилася не просто так", - сказала Журова.

49-річна Світлана Журова є олімпійською чемпіонкою з ковзанярського спорту та депутаткою Держдуми від "Єдиної Росії".

Нагадаємо, 12 липня на сайті Кремля з'явилась "програмна" стаття Путіна про Україну двома мовами.

Володимир Зеленський прокоментував статтю Путіна про "єдиний народ" росіян, українців і білорусів, зазначивши, що очільник Росії знаходить час писати такі статті, але не знаходить часу зустрітися з українським колегою

Речник Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи статтю Володимира Путіна, заявив, що кордони радянських республік 1922 року не стосуються самої Росії, бо та "з СРСР не виходила"

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