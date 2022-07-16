У Держдумі пропонують оголосити Байдена у міжнародний розшук
Депутат державної думи Росії Михайло Шеремет пропонує оголосити президента США Джо Байдена в міжнародний розшук
Про це повідомляють росЗМІ.
"Президент США має бути оголошений у міжнародний розшук за те, що спонсорує та підтримує неонацизм. Саме його політика, як каже депутат, призвела до того, що на території України розв'язався воєнний конфлікт", - йдеться в повідомленні.
Крім того, Шеремет зазначив, що США, щоб досягти геополітичних амбіцій та послабити РФ, прикриваючись демократичними цінностями - "використовує Україну та її народ як розмінну монету".
А втручання Штатів у суверенні справи різних країн - створює загрози всьому світу.
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- Експерт-міжнародник Данилов заявив, що Іран шантажуватиме Байдена можливою передачею безпілотників РФ.
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