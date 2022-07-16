У РФ звинувачують американського президента Джо Байдена у війні на території України та пропонують оголосити його у міжнародний розшук як злочинця.

"Президент США має бути оголошений у міжнародний розшук за те, що спонсорує та підтримує неонацизм. Саме його політика, як каже депутат, призвела до того, що на території України розв'язався воєнний конфлікт", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Шеремет зазначив, що США, щоб досягти геополітичних амбіцій та послабити РФ, прикриваючись демократичними цінностями - "використовує Україну та її народ як розмінну монету".

А втручання Штатів у суверенні справи різних країн - створює загрози всьому світу.