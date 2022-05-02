У держдумі РФ перейшли до погроз країнам, які постачають зброю Україні
Спікер держдуми Росії В'ячеслав Володін пообіцяв неприємності країнам, які постачають зброю Україні
Про це він написав у telegram.
"Лідери низки європейських держав на чолі з Німеччиною можуть втягти свої народи у великі проблеми. Постачаючи озброєння в Україну вони стають стороною конфлікту. Своїми діями вони спонукають світ до катастрофи. Всі глави держав, які ухвалили рішення про постачання зброї, заплямували себе і повинні бути притягнуті до відповідальності як воєнні злочинці", - написав Володін.
Днями Німеччина оголосила, що постачатиме Україні важке озброєння. Велика Британія пообіцяла нарощувати постачання зброї та техніки. Президент США Джо Байден попросив конгрес схвалити новий пакет допомоги Україні на $33 млрд. Тим часом Франція планує збільшити постачання оборонного озброєння.
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