У держдумі РФ перейшли до погроз країнам, які постачають зброю Україні

Про це він написав у telegram.

"Лідери низки європейських держав на чолі з Німеччиною можуть втягти свої народи у великі проблеми. Постачаючи озброєння в Україну вони стають стороною конфлікту. Своїми діями вони спонукають світ до катастрофи. Всі глави держав, які ухвалили рішення про постачання зброї, заплямували себе і повинні бути притягнуті до відповідальності як воєнні злочинці", - написав Володін.

Днями Німеччина оголосила, що постачатиме Україні важке озброєння. Велика Британія пообіцяла нарощувати постачання зброї та техніки. Президент США Джо Байден попросив конгрес схвалити новий пакет допомоги Україні на $33 млрд. Тим часом Франція планує збільшити постачання оборонного озброєння.

28 квітня палата представників конгресу США ухвалила закон про ленд-ліз для України.

28 квітня німецький бундестаг проголосував за надання Україні важкого озброєння.

1 травня канцлер ФРН Олаф Шольц назвав цинічними поради українцям захищатися від російських окупантів без зброї.

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