Про це повідомляють російські ЗМІ.

За його словами, російським компаніям необхідно самостійно закуповувати системи ППО "для захисту від українських безпілотників", оскільки міноборони РФ зосереджене на прикритті важливих державних та військових об'єктів.

"Є досить недорогі засоби боротьби з безпілотними літальними апаратами, які кожна корпорація, що поважає себе, може закупити та поставити на свої об'єкти", — сказав Картаполов.

Він висловив переконання, що ЗСУ та НАТО приблизно знають розташування російських засобів ППО, що дає можливість запустити безпілотник за маршрутом, який оминає райони зосередження систем протиповітряної оборони.

Картаполов визнав, що з урахуванням розмірів РФ "завжди знайдеться лазівка", через яку на територію країни може залетіти ударний безпілотник. Саме через це самостійні закупівлі ППО бізнесом нібито зроблять внесок у загальну безпеку та дозволять захистити нафтобази, газорозподільні станції, електростанції, мости, шляхопроводи та заводи.