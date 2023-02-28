У Підмосков'ї біля об'єкта Газпрому впав безпілотник, - ЗМІ

Про це повідомляють росЗМІ.

За попередніми даними, у Коломенському районі Московської області впав ударний безпілотник UJ-22 Airborne. Максимальна дальність його польоту - 800 км, а швидкість - близько 130-10 км/год. РосЗМІ пишуть, що такі безпілотники виробляє українське підприємство "Укрджет".

Зазначають, що безпілотник впав в 10 м від забору газової компресорної станції компанії "Газпром". Причиною падіння, імовірно, стала різка втрата висотки через пальне, що скінчилося. Після цього безпілотник зачепився за дерева, пошкодив крило та впав.

Наразі невідомо, звідки прилетів дрон і кому він належить. Вибуху внаслідок катастрофи, за даними росЗМІ, не було.