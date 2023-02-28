У Підмосков'ї біля об'єкта Газпрому впав безпілотник, - ЗМІ
У Московській області в Росії в 10 метрах від об'єкта Газпрому впав безпілотник нібито українського виробництва
Про це повідомляють росЗМІ.
За попередніми даними, у Коломенському районі Московської області впав ударний безпілотник UJ-22 Airborne. Максимальна дальність його польоту - 800 км, а швидкість - близько 130-10 км/год. РосЗМІ пишуть, що такі безпілотники виробляє українське підприємство "Укрджет".
Зазначають, що безпілотник впав в 10 м від забору газової компресорної станції компанії "Газпром". Причиною падіння, імовірно, стала різка втрата висотки через пальне, що скінчилося. Після цього безпілотник зачепився за дерева, пошкодив крило та впав.
Наразі невідомо, звідки прилетів дрон і кому він належить. Вибуху внаслідок катастрофи, за даними росЗМІ, не було.
- У ніч на 28 лютого у Росії в місті Туапсе, що в Краснодарському краї, сталася пожежа на нафтобазі "Роснафти", місцеві жителі жалілися на вибухи.
- Уранці 28 лютого у кількох регіонах Росії ефір телеканалів та радіостанцій було перервано повідомленням про загрозу ракетного удару.
- 28 лютого через появу невідомого літального об'єкта в радіусі 200 км навколо Санкт-Петербурга у РФ закрили повітряний простір.
- Також 28 лютого у російській республіці Адигея заявили про падіння невідомого літального апарата, який міноборони Росії пізніше назвало українським безпілотником.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.32
Купівля 38.32Продаж 39.31
-
EUR
Купівля 40.2Продаж 41.27
- Актуальне
- Важливе