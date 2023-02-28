У російській Адигеї впав невідомий літальний апарат
У російській республіці Адигея заявили про падіння невідомого літального апарата
Про це повідомив голова республіки Адигея Мурат Кумпілов.
Падіння невідомого літального апарата зафіксували в селищі Нове Гіагінського району Адигеї. На місці падіння працює слідчо-оперативна група.
Жертв і постраждалих внаслідок падіння невідомого літального апарата немає. Пошкоджено господарські споруди на тваринницькій фермі.
Довідка: Республіка Адигея розташована біля Краснодарського краю, на південному заході Росії.
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