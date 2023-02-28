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У російській Адигеї впав невідомий літальний апарат

28 лютого, 2023 вiвторок
11:57
Світ на фото: невідомий літальний апарат

У російській республіці Адигея заявили про падіння невідомого літального апарата

Про це повідомив голова республіки Адигея Мурат Кумпілов.

Падіння невідомого літального апарата зафіксували в селищі Нове Гіагінського району Адигеї. На місці падіння працює слідчо-оперативна група.

Жертв і постраждалих внаслідок падіння невідомого літального апарата немає. Пошкоджено господарські споруди на тваринницькій фермі.

Довідка: Республіка Адигея розташована біля Краснодарського краю, на південному заході Росії.

  • У ніч на 28 лютого у Росії в місті Туапсе, що в Краснодарському краї, сталася пожежа на нафтобазі "Роснафти", місцеві жителі жалілися на вибухи.
  • Уранці 28 лютого у кількох регіонах Росії ефір телеканалів та радіостанцій було перервано повідомленням про загрозу ракетного удару.
  • 28 лютого через появу невідомого літального об'єкта в радіусі 200 км навколо Санкт-Петербурга у РФ закрили повітряний простір.
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Росія
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