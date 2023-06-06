У Держприкордонслужбі зафіксували зловживання системою "Шлях"

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"У середньому за добу Державний кордон перетинає у будні близько 80-85 тис. людей в обох напрямках, у вихідні дні ця кількість досягає 100 тис. людей за добу. Прикордонники ретельно перевіряють умови виїзду, особливо це стосується чоловіків від 18 до 60 років. Оскільки цій категорії людей обмежено право перетинати кордон на виїзд під час воєнного стану. Проте є виключення. Одним з пунктів постанови уряду є система "Шлях" (система "Шлях" дозволяє чоловікам-водіям, волонтерам легально перетинати кордон України в умовах воєнного стану, - ред.), - зауважив Демченко.

За його словами, 1,5% людей, які виїжджали з України у січні-лютому цього року через систему "Шлях", вчасно не повернулися в країну у визначений термін.

"Прикордонники забезпечують перевірку наявності людини в інформаційній системі "Шлях" та розпорядження, які видані Державними органами. За останній час фіксуємо зловживання, коли чоловіки вносяться в цю інформаційну систему, але не підпадають під умови виїзду. 1,5% людей, які виїжджали з України у січні-лютому цього року через систему "Шлях", вчасно не повернулися в країну у визначений термін", - наголосив Демченко.

У неділю, 21 травня, зранку в пунктах пропуску на західному кордоні тимчасово не функціонувала система "Шлях", однак за деякий час її роботу відновили

З 5 червня електронна черга для перетину кордону за внесення недостовірних даних буде скасовувати запис



