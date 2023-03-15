Про це інформує Укренерго.

"Зберігаються мережеві обмеження на Житомирщині та Харківщині, де внаслідок останньої ракетної атаки росіян 9 березня було завдано найважчих пошкоджень мережам. Також все ще наявні мережеві обмеження на Полтавщині, Сумщині, Київщині та у Києві. У зв’язку з цим при зростанні споживання у цих регіонах можливі обмеження споживання для уникнення перевантаження наявного у роботі обладнання та аварій", - пишуть у пресслужбі.

В інших регіонах обмежень не передбачається, ліміти споживання відсутні.

На Одещині завершили відновлення. Також тривають аварійні роботи на всіх об’єктах, пошкоджених російськими атаками.

"Виробництва електроенергії достатньо для покриття споживання. Відновлено роботу одного з енергоблоків електростанцій, що дещо збільшило доступний обсяг генерувальних потужностей в енергосистемі. Також триває незначний імпорт електроенергії", - додають в Укренерго.

Енергетики цілодобово працюють над усуненням несправностей, проте складною ситуація залишається у регіонах лінії фронту. Учора були пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури на Донеччині та Херсонщині.

Лише цієї зими Росія завдала 15 масованих ракетних та 18 атак БПЛА на енергооб’єкти. Майже всі ключові підстанції магістральних мереж Укренерго були атаковані щонайменше по 3-4 рази. На об’єкти прилетіло понад 200 ракет та дронів, які завдали важких пошкоджень обладнанню.