У "Дії" можна буде отримати довідку про місце проживання
Відтепер витяг про місце проживання можна отримати за кілька хвилин через застосунок "Дія". Відповідний документ знадобиться при отриманні багатьох державних послуг
Про це повідомляють у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України
Для цього необхідно:
Зареєструватися й увійти у "Дію", оновити її до останньої версії. Для цього потрібно обрати "Меню" – "Оновити застосунок". Перейти у розділ "Послуги" й обрати пункт "Довідки та витяги". У наведеному переліку знайти й обрати "Витяг про місце проживання", а потім – "Замовити витяг".
У Міністерстві пояснюють: якщо відомості знайдені в реєстрі, можна завантажити PDF-документ упродовж 24 годин. Для перегляду він доступний у тому ж розділі, де й замовляється послуга ("Витяг про місце проживання"). Також прямо із застосунку його можна відправити на електронну пошту.
Стосовно внутрішніх переселенців, то у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України нагадують, що з будь-яких питань можна звертатися на гарячу лінію уповноваженого з питань ВПО за номером: +38 (066) 813-62-39 або +38 (096) 078-84-33 (для дзвінків з-за кордону та з ТОТ).
Зауважимо, раніше для оформлення витягу про місце проживання треба було звертатися до відповідних органів реєстрації.
- Нагадаємо, Мінцифра та Amazon Web Services підписали меморандум, Україна отримає $75 млн підтримки
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.66
Купівля 39.66Продаж 40.35
-
EUR
Купівля 40.59Продаж 41.67
- Актуальне
- Важливе