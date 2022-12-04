У "Дії" можна буде отримати довідку про місце проживання

Про це повідомляють у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України

Для цього необхідно:

Зареєструватися й увійти у "Дію", оновити її до останньої версії. Для цього потрібно обрати "Меню" – "Оновити застосунок". Перейти у розділ "Послуги" й обрати пункт "Довідки та витяги". У наведеному переліку знайти й обрати "Витяг про місце проживання", а потім – "Замовити витяг".

У Міністерстві пояснюють: якщо відомості знайдені в реєстрі, можна завантажити PDF-документ упродовж 24 годин. Для перегляду він доступний у тому ж розділі, де й замовляється послуга ("Витяг про місце проживання"). Також прямо із застосунку його можна відправити на електронну пошту.

Стосовно внутрішніх переселенців, то у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України нагадують, що з будь-яких питань можна звертатися на гарячу лінію уповноваженого з питань ВПО за номером: +38 (066) 813-62-39 або +38 (096) 078-84-33 (для дзвінків з-за кордону та з ТОТ).

Зауважимо, раніше для оформлення витягу про місце проживання треба було звертатися до відповідних органів реєстрації.